Російського олігарха Фрідмана оголосили в розшук

Служба безпеки оголосила російського мільярдера Михайла Фрідмана у розшук.

Про це свідчить дані опубліковані на сайті МВС.

Фрідмана звинувачують у фінансуванні дій, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу, повалення державної влади чи захоплення території України (ч. 3. статті 110-2 ККУ).

За даними Міністерства внутрішніх справ, Фрідман переховується від українських правоохоронців з 10 жовтня 2023 року.

Справа Фрідмана

15 грудня 2023 року НБУ анулював ліцензії страхових компаній та інших небанківських фінансових установ, які пов’язані з російським олігархом Михайлом Фрідманом.

Через кіпрську ABH Ukraine Limited він вказаний бенефіціаром "Альфа-Страхування", ТОВ "Альфа-Лізинг Україна" і ТОВ "Паритет Фінанс".

Нацбанк призупинив ліцензії "Альфа Страхуванню", "Альфа-Лізингу" та СК "Мотор-Гарант" ще в грудні 2022 року. Це відбулося через невідповідність ділової репутації власників вимогам законодавства. Компаніям було встановлено строк для усунення порушень до 5 грудня 2023 року.

5 вересня Служба безпеки задокументувала злочинну діяльність російського олігарха Михайла Фрідмана, який причетний до фінансування війни проти України та повідомила йому про підозру. Зазначається, що він профінансував на мільярди рублів декілька оборонних заводів в Росії.

Сам бізнесмен, нагадаємо, живе у Великій Британії, хоча та і запровадила проти нього санкції та розпочала розслідування проти Фрідмана стосовно ймовірного ухилення його від санкцій, але пізніше Національне агентство по боротьбі зі злочинністю (NCA) Великобританії припинило розслідування.