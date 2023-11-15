Російського пропагандиста та ідеолога "денацифікації" України засудили до 10 років тюрми

Завдяки доказовій базі Служби безпеки до тюремного ув’язнення засуджено ідеолога "денацифікації" України - Армена Гаспаряна. Він працює на каналі російського пропагандиста Володимира Соловйова.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що у 2018 році Гаспарян видав свою книгу, яка просуває вигадані наративи щодо неспроможності становлення української держави та закликає керівництво Росії до військового нападу на Україну.

Гаспарян вказав на необхідність початку "денацифікації" з кордонів так званих "ДНР" та "ЛНР" по всій території України. Серед його ідей - фільтраційні й концентраційні табори для українців, а також повне знищення українців як нації.

"Саме ця особа поширила термін "денацифікація" в Росії і почала вживати його щодо України", - зауважили в СБУ.

За матеріалами української спецслужби його визнано винним за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 442 (публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду);

ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого).

"Гаспаряна засуджено до позбавлення волі строком на 10 років з конфіскацією майна. Строк відбування покарання обчислюватиметься з моменту його фактичного затримання", - підкреслили в СБУ.

Зауважимо, Гаспарян перебуває під санкціями Заходу. У березні 2022 року ЄС вніс його прізвище у четвертий пакет обмежувальних заходів проти Росії через вторгнення в Україну. У липні 2022 року санкції проти російського пропагандиста ввела Канада.

Раніше Служба безпеки задокументувала нові злочини прокремлівської пропагандистки Діани Панченко, яка сприяє збройній агресії РФ проти України. Вона тривалий час працювала телеведучою на телеканалі NewsOne Віктора Медведчука.