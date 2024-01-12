Російського військового засудили до довічного ув’язнення за розстріл мирних жителів

Суд виніс вирок російському військовому, який у березні 2022 року розстріляв у спину мирних жителів у Бучанському районі Київської області. Окупант отримав довічний термін ув'язнення.

Про це повідомляє видання "СтопКор" з посиланням на Офіс генпрокурора.

Обвинувачення висунула Бучанська окружна прокуратура на чолі з її керівником Андрієм Турбаром. У виданні зазначають, що чільний голова Київської ОВА Руслан Кравченко раніше був прокурором у Бучі і саме за часів його прокурорства почалося розслідування, яке хараз добігло кінця.

Прокурори зібрали достатньо доказів та довели, що у березні 2022 року п’ятеро загарбників на автомобілі з літерою "V" та надписом "танковий спецназ RUS" приїхали до підприємства поблизу населеного пункту Мрія Бучанського району Київської області.

Окупанти пересувались на авто з літерою "V" / Фото: генпрокуратура

В цей момент, як було встановлено, до росіян підійшли власник та охоронець цього підприємства. Обоє були цивільними та не мали при собі зброї. Окупанти переконалися, що жертви не становлять їм загрозу та нібито "відпустили".

Проте одразу після цього старший лейтенант 5-ої окремої гвардійської танкової Тацинської Червонознаменої ордена Суворова 2-го ступеня бригади збройних сил РФ відкрив вогонь у спину мирним жителям. Суд визнав окупанта винним у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України).

Після розстрілу росіяни взялися за мародерство / Фото: генпрокуратура

Постраждалі отримали щонайменше 12 вогнепальних поранень та загинули на місці. Слідство також з’ясувало, що після розстрілу загарбники зайшли до приміщення на території підприємства та викрали матеріальні цінності, завантаживши награбоване в автівку. Злочин зафіксували камери відеоспостереження.

"Матеріали відносно інших осіб, причетних до злочину, виділені в окреме кримінальне провадження", - уточнили в прокуратурі.