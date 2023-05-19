Російському генералу, який віддав наказ знищити "Мрію", загрожує 15 років тюрми

Служба безпеки зібрала доказову базу на заступника командувача повітряно-десантними військами збройних сил РФ генерал-лейтенанта Анатолія Концевого, який бере участь в агресивній війні проти України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що саме за наказом Концевого окупанти здійснили тимчасове захоплення Гостомельського аеропорту на початку повномасштабного вторгнення.

Тоді під час активних бойових дій російські загарбники знищили найбільший у світі український літак АН-225 «Мрія».

Для штурму стратегічно важливого аеродрому в Україні Концевой задіяв підрозділи спецпризначення повітряно-десантних військ та армійської авіації країни-агресора.

"Встановлено, що російський генерал входить до складу вищого військового командування зс рф і брав безпосередню участь у плануванні, підготовці та здійсненні збройної агресії проти України", - повідомили в СБУ.

За даними слідства, ще з 2019 року Концевой організував на території Росії та Білорусі підготовку ворожих десантників до ураження та захоплення стратегічних наземних цілей на території нашої держави.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Концевому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою осіб).

В СБУ зауважують, що санкція статей передбачає покарання до 15 років тюрми.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, 27 лютого 2022 року стало відомо, що через російський обстріл аеропорту в Гостомелі Київської області було спалено найбільший у світі літак Ан-225 "Мрія"