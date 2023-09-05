Російському олігарху Михайлу Фрідману, який фінансує агресію РФ в Україні, повідомили про підозру

Служба безпеки задокументувала злочинну діяльність російського олігарха Михайла Фрідмана, який причетний до фінансування війни проти України.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Фрідман "влив" близько 2 млрд рублів у декілька військових заводів країни-агресора.

Серед них – "Тульський патронний завод", який виробляє набої, а також "Уральський оптико-механічний завод імені Яламова", де виробляють високотехнологічне обладнання для бойових літаків та вертольотів РФ.

"Для фінансування загарбницьких "проєктів" Кремля олігарх використовує активи підконтрольного йому російського фінансово-інвестиційного консорціуму "Альфа-Груп". Також він задіяв власні бізнесові ресурси для масового розповсюдження сухпайків, одягу та іншої продукції під торговим знаком "армия России", яка постачається окупантам на передову", - зауважили в СБУ.

Разом з цим Фрідман організував збір матеріально-технічної допомоги для потреб окупаційних угруповань РФ, які воюють в Україні.

"Крім того, страхові компанії фігуранта взяли на себе страхування військової техніки, а також життя і здоров’я російських загарбників на фронті. Також російський олігарх забезпечив співпрацю власного телекомунікаційного підприємства з ФСБ, що дозволило йому провести підконтрольний спецслужбі РФ мобільний зв’язок в тимчасово окупованих регіонах України", - підкреслили в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, вчинені групою осіб за попередньою змовою).

"Наразі підозрюваний переховується від правосуддя за кордоном. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна", - констатували в СБУ.

Раніше детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру громадянину Росії та Ізраїлю, відомому російському бізнесмену та колишньому власнику українського банку, під яким розуміється колишній акціонер Альфа-Банку Україна (нині націоналізований Сенс Банк) Михайло Фрідман.

Сам бізнесмен, нагадаємо, живе у Великій Британії, хоча та і запровадила проти нього санкції.

Фрідман та інші засновники російського Альфа-Банку Петро Авен, Герман Хан та Олексій Кузьмичов, окрім Британії та України, перебувають і під санкціями Європейського союзу, Канади, Швейцарії, Австралії та Нової Зеландії. 11 серпня проти них ввели санкції і США.