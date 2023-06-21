Російському олігарху Шелкову повідомили про підозру: постачав українську титанову сировину для виробництва "Калібрів"

Служба безпеки зібрала доказову базу на підсанкційного російського олігарха Михайла Шелкова, який причетний до схем прихованого постачання української титанової сировини до країни-агресора.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що для реалізації оборудок росіянин використовував підконтрольне йому ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" у Дніпропетровській області.

Рідкісні мінерали з родовищ української компанії є незамінними компонентами для виробництва високоякісного титану.

"Саме їх Шелков постачав до РФ на замовлення підприємств російського воєнно-промислового комплексу. Серед них – виробники крилатих ракет "Калібр", бойових літаків МіГ-35 та СУ-35, а також вертольотів Ка-52", - зауважують правоохоронці.

Вони нагадують, що за матеріалами СБУ, на початку лютого цього року Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат передано у державну власність України.

"Як встановило слідство, Шелков приховано став бенефіціарним власником української видобувної компанії ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. Фактичне управління підприємством здійснював через російського монополіста з виробництва титану ПАТ "Корпорація ВСМПО-АВІСМА". Цю діяльність він проводив спільно з радником гендиректора цієї компанії", - підкреслили в СБУ.

За даними слідства, вона входить до структури найбільших виробників озброєнь для окупаційних угруповань рф, які воюють проти України.

Після 24 лютого 2022 року Шелков хотів приховати своє відношення до промислових активів у нашій державі для уникнення санкцій.

Для цього намагався передати формальне управління українським гірничим підприємством підконтрольній комерційній структурі у Дніпропетровській області.

Втім, співробітники Служби безпеки викрили оборудку, своєчасно її заблокували та ініціювали передачу 100% російського майна в дохід України.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Шелкову та його спільнику Федосеєву про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України)", - зазначили в СБУ.

Там додали, що оскільки фігуранти перебувають на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Зауважимо, Фонд державного майна готується виставити на приватизацію Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат, який до конфіскації належав російському мільярдеру Михайлу Шелкову.

Нагадаємо, наприкінці лютого 2023 року Кабінет міністрів передав в управління Фонду державного майна конфісковані за рішенням суду активи Михайла Шелкова і дозволив Фонду державного майна розпродати активи російського олігарха Шелкова, зокрема Демурінський ГЗК.

Перед тим Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про стягнення активів Шелкова в дохід держави.