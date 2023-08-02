Російському "воєнкору" з пулу пропагандистів Путіна повідомили про підозру

Служба безпеки зібрала доказову базу на пропагандиста підсанкційних телеканалів "Росія-1" та "Росія-24", колаборанта Андрія Руденка, який публічно виправдовує збройну агресію РФ.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, щопропагандист входить до так званого "пулу журналістів Путіна" і регулярно вихваляє загарбницьку політику Кремля.

"З початку повномасштабного вторгнення Росії Руденко виконує завдання Москви як "воєнкор" центральних телеканалів РФ у тимчасово окупованих районах Донецької області. Там він готує сюжети і робить "прямі включення", в яких намагається дискредитувати українських захисників, а також подає викривлену інформацію про ситуацію на східному фронті", - зауважують в СБУ.

Крім того, на власному Телеграм-каналі із загальною аудиторією понад 300 тис. користувачів пропагандист закликав до якнайшвидшого "приєднання" тимчасово окупованої частини України до складу РФ.

"За даними слідства, Руденко ще у 2014 році, проживаючи у Донецьку, одним із перших підтримав окупацію міста. Тоді він активно висловлював власні прокремлівські погляди під час вуличних акцій та перед камерами росЗМІ. Згодом його включили до штату "спеціальних кореспондентів" кремлівського медіахолдингу "ВДТРК", де він займався підготовкою замовних і постановочних сюжетів із тимчасово захопленого Донбасу", - повідомили правоохоронці.

Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти підривної діяльності фігуранта на користь країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Руденку про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

"Оскільки зловмисник перебуває в росії і на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності", - підкреслили в СБУ.

Раніше Служба безпеки зібрала докази підривної діяльності проросійського блогера Сергія Лебедєва (більш відомого під псевдонімом "Лохматий"), який переховується від правосуддя у тимчасово окупованому Донецьку.