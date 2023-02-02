Росіяни викрадають і продають українських дітей в порноіндустрію, — омбудсмен

Росіяни викрадають дітей з України і знімають з ними відео сексуального характеру. Злочинці заробляють на створенні таких матеріалів.

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Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Розцінки" сягають сотні тисяч рублів. Наприклад, за хлопчика, який "скоро піде до школи" пропонують 250 тис рублів (130 тис грн). У переписці вказано, що діти з України та не мають родичів", — йдеться і повідомленні омбудсмена.

Він звернувся до Кіберполіції, Національної поліції та Офісу Генпрокурора з закликом вжити належних заходів реагування, щоб знайти і покарати винних, а постраждалих дітей повернути додому.

"Неможливо словами описати весь спектр емоцій. Російська Федерація підступно викрадає, вбиває, депортує та ґвалтує наших дітей. Як взагалі таке можливо в сучасному світі?!", — підкреслив Лубінець.

Скрин листування зловмисників. Фото: омбудсмен

Раніше Росія визнала наявність у неї вивезених дітей, які хочуть повернутися в Україну. В грудні Лубінець повідомляв, що його Офіс верифікував перебування на території Росії вже понад 12 тисяч українських дітей, з яких близько 8,6 тисячі було вивезено туди примусово.

В свою чершу радник-уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук заявляла, що у списку депортованих до Росії чи примусово переміщених знаходилося понад 10,5 тисячі українських дітей.