Росіяни знищили в Україні близько 100 бібліотек

Внаслідок російської агресії, в Україні зруйновано близько 100 бібліотек, а в вцілілих на окупованих території росіяни знищують україномовні книги. Про це повідомив перший заступник міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв під час брифігу в п'ятницю, 12 серпня.

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"Це характерна риса Росії – знищити рідну мову, насадити свої правила життя. Найбільше постраждали бібліотеки в Донецькій, Київській, Миколаївській та Харківській областях. 101 бібліотека втратила значну частину своїх фондів, а в 21 бібліотеці не зберігся жоден документ", - резюмував Карандєєв.

З квітня місяця кількість знищення об’єктів культурної інфраструктури України зросла в 5 разів — збитків зазнали 836 об’єктів культурної інфраструктури, без урахування пам’яток культурної спадщини.

Незважаючи на це, книгодрукарство в Україні розвивається. Майже три чверті українських книговидавців відновили повноцінну роботу в липні.

Наразі Мінкульт працює над вилученням пропагандистської російської літератури з українських бібліотечних фондів. Вилучені книги будуть йти на переробку для українських видавців. Водночас один з нардепів порадився з методистами та вчителями зарубіжної літератури та склав перелік російських творів, які треба вилучити зі шкільної програми.