Росіянин та чиновник Київської ОВА налагодили схему для виїзду ухилянтів за кордон

Служба безпеки ліквідувала у Києві канал незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку. Незаконну діяльність організував громадянин РФ, який до початку повномасштабного вторгнення прибув в Україну і отримав посвідчення адвоката.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що після 24 лютого минулого року чоловік за гроші пропонував потенційним призовникам своє "сприяння" у нелегальному виїзді до Євросоюзу.

Своїх клієнтів "оформлював" як водіїв міжнародних вантажних перевезень.

Щоб внести фіктивні "відомості" до системи "Шлях", зловмисник залучив спільника – чиновника Київської обласної військової адміністрації.

"Співробітники СБУ задокументували факти протиправної діяльності учасників "схеми" і затримали в столиці її організатора – російського громадянина на передачі йому 10 тис. дол. за групу "клієнтів"", - повідомили в СБУ.

Там додали, що під час обшуків за місцем проживання затриманого виявлено:

бойову гранату Ф-1;

посвідчення добровольчого формування однієї з територіальних громад Київської області;

російський військовий квиток;

документи із доказами незаконних дій.

"Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Крім того, громадянин країни-агресора додатково підозрюється за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)", - зауважили в СБУ.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів зловмисникам у виді тримання під вартою та триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Раніше Служба безпеки заблокувала ще три схеми незаконного виїзду за кордон. У результаті комплексних заходів затримано організаторів оборудок. Вартість таких "послуг" становила до 5 тисяч доларів з однієї особи.