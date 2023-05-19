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Злочинність
Дата публікації

Росіянин та чиновник Київської ОВА налагодили схему для виїзду ухилянтів за кордон

Росіянин та чиновник Київської ОВА налагодили схему для виїзду ухилянтів за кордон
Адвоката та посадовця Київської ОВА викрито на організації незаконного перетину кордону через систему «Шлях»

Служба безпеки ліквідувала у Києві канал незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку. Незаконну діяльність організував громадянин РФ, який до початку повномасштабного вторгнення прибув в Україну і отримав посвідчення адвоката.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що після 24 лютого минулого року чоловік за гроші пропонував потенційним призовникам своє "сприяння" у нелегальному виїзді до Євросоюзу.

Своїх клієнтів "оформлював" як водіїв міжнародних вантажних перевезень.

Щоб внести фіктивні "відомості" до системи "Шлях", зловмисник залучив спільника – чиновника Київської обласної військової адміністрації.

"Співробітники СБУ задокументували факти протиправної діяльності учасників "схеми" і затримали в столиці її організатора – російського громадянина на передачі йому 10 тис. дол. за групу "клієнтів"", - повідомили в СБУ.

Там додали, що під час обшуків за місцем проживання затриманого виявлено:

  • бойову гранату Ф-1;
  • посвідчення добровольчого формування однієї з територіальних громад Київської області;
  • російський військовий квиток;
  • документи із доказами незаконних дій.
Фото 2 — Росіянин та чиновник Київської ОВА налагодили схему для виїзду ухилянтів за кордон
Фото 3 — Росіянин та чиновник Київської ОВА налагодили схему для виїзду ухилянтів за кордон
Фото 4 — Росіянин та чиновник Київської ОВА налагодили схему для виїзду ухилянтів за кордон
Фото 5 — Росіянин та чиновник Київської ОВА налагодили схему для виїзду ухилянтів за кордон
Фото 6 — Росіянин та чиновник Київської ОВА налагодили схему для виїзду ухилянтів за кордон

"Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Крім того, громадянин країни-агресора додатково підозрюється за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами)", - зауважили в СБУ.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів зловмисникам у виді тримання під вартою та триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Раніше Служба безпеки заблокувала ще три схеми незаконного виїзду за кордон. У результаті комплексних заходів затримано організаторів оборудок. Вартість таких "послуг" становила до 5 тисяч доларів з однієї особи.

Автор:
Світлана Манько