Розбійникам, що битами забили до смерті АТОшника в київському Гідропарку в 2015 році, дали по 15 років

Суд виніс вироки обвинуваченим у розбійному нападі на чотирьох учасників АТО та забитті до смерті одного з них у столичному Гідропарку 23 листопада 2015 року. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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Так, громадянин Росії та громадянин Вірменії засуджені до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а громадянин України – до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Їх визнано винними у розбої, незаконному поводженні зі зброєю, умисному тяжкому та умисному легкому тілесних ушкодженнях (частина 2 статті 187, частина 4 статті 187, частина 1 статті 263, частина 2 статті 121, частина 2 статті 125 Кримінального кодексу).

Також судом частково задоволено цивільні позови потерпілих та на їх користь з обвинувачених стягнуто моральну та майнову шкоду у сумі понад 30 мільйонів гривен.

Обвинувачення підтримувала в суді Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері ОГП. У суді прокурори довели, що засуджені за попередньою змовою між собою та з іншими особами неподалік станції метрополітену "Гідропарк" вчинили розбійний напад на чотирьох учасників АТО.

Вони спричинили їм тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, від яких один із потерпілих згодом помер, а в подальшому заволоділи їхнім майном.

Крім того, двоє з засуджених напередодні в тому ж парку відпочинку "Гідропарк", вчинили ще один розбійний напад на двох потерпілих, заволодівши їхнім майном. Також в суді було доведено, що засуджені носили та зберігали боєприпаси і вибухові речовини без передбаченого законом дозволу.

Нагадаємо, що підозрюваних в нападі на чотирьох АТОшників було затримано через півтора місяці, 10 січня 2016 року. При цьому ті чинили опір при затриманні, погрожуючи застосувати зброю. Повідомлялося, що потерпілі виявилися співробітниками Служби безпеки України, а сам напад було здійснено із застосуванням бейсбольних бит.

Джерело фото: ua.depositphotos.com