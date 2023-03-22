Махінації на 500 млн грн. Правоохоронці оголосили підозру ексголові Фонду держмайна Сенниченку

Колишньому голові Фонду державного майна України заочно оголосили підозру. Його вважають організатором злочинного угрупування, яке протягом 2019-2021 років заволоділо понад 500 млн грн акціонерних товариств "Одеський припортовий завод" та "Об’єднана гірничо-хімічна компанія". Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Як зазначає "Слово і діло", йдеться про Дмитра Сенниченка, який перебував на посаді голови ФДМУ у 2019-2022 роках.

Правоохоронці встановили встановили два епізоди діяльності злочинної організації.

Перший стосується корупції на "Одеському припортовому заводі", 99,56% акцій якого належать державі.

За даними слідства, на початку 2020 року тодішній голова ФДМУ домігся обрання "лояльних" членів наглядової ради "ОПЗ", які згодом погодили призначення учасника злочинної організації директором заводу.

Підозрювані — тодішні голова ФДМУ, його наближена особа, два виконувачих обовʼязки директора АТ "ОПЗ" (у різні періоди) та два власники ТОВ – із травня 2020 року по жовтень 2021 року незаконно продовжували дію додаткових угод з підконтрольним їм ТОВ про переробку газу в карбамід та аміак.

Це було зроблено, щоб і далі платити менше заводу за переробку сировини. Пізніше вони зрозуміли, що постійне безпідставне продовження дії договору може викликати запитання, тому провели конкурсний відбір нового постачальника давальницької сировини, але після перемоги сторонньої компанії результати скасували. Замість цього було підписано новий договір із потрібною фірмою, яка погодилася працювати із заводом на старих умовах.

Правоохоронці вважають, що конкурс зірвали навмисно, щоб мати можливість надалі привласнювати гроші. Внаслідок цього з травня по грудень 2020 року "ОПЗ" втратив понад 390 млн гривень.

Другий епізод стосується АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія", 100% якого належать державі в особі Фонду держмайна.

Ексголову ФДМУ також звинувачують у призначенні лояльного в.о. директора "ОГХК", який протягом 2020-2021 років уклав чотири контракти про продаж титановмісної сировини (ільменітового концентрату) із чеською компанією, підконтрольною раднику голови Фонду, за заниженими цінами.

Руду потім перепродали за ринковими цінами, поставивши її підприємствам з РФ та на територію окупованого Криму.

Загалом у справі проходять десятеро підозрюваних (посади вказані на момент імовірного вчинення злочинів):

голова Фонду державного майна України (керівник, організатор);

наближена до голови ФДМУ особа (співорганізатор);

радник голови ФДМУ;

два в.о. директора АТ "Одеський припортовий завод" (у різні періоди);

в.о. керівника АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія";

два власники ТОВ – переможця аукціону на "ОПЗ";

дві фізичні особи – співучасники злочину.

Колишнього в.о. директора "ОПЗ" і радника колишнього голови Фонду держмайна затримали, одному підозрюваному вручили підозру без затримання. Решта семеро осіб, в тому числі ексголова ФДМУ, отримали підозри заочно.

Кваліфікація злочину: ч. 1 ст. 255 (у редакції Закону України від 05.04.2001 № 2341-III), ч.2 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України.

Так виглядає схема з імовірного розкрадання коштів "ОПЗ" та "ОГХК". Фото: НАБУ

Нагадаємо, що сам Сенниченко за час перебування на посаді голови ФДМУ брав участь у операціях із викриття мільйонних хабарів. Саме за його заявою у січні 2020 року НАБУ викрило хабарників, що пропонували 5 млн доларів за посаду на "ОПЗ".

Пізніше він ще двічі "ловив на гарячому" хабарників разом з правоохоронцями.

Як тепер зауважують у НАБУ, це було зроблено для усунення "конкурентів" на "ОПЗ" й "ОГХК" та інших підприємствах зі сфери ФДМУ – аби могла заробити лише компанія, підконтрольна злочинному угрупованню.