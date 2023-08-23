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Розкрадав військове майно: командиру частини повідомлено про підозру
Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону повідомила про підозру у викраденні військового майна (згідно з частиною 4 статті 410 Кримінального кодексу України) командиру одного з підрозділів військової частини.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Згідно з повідомленням, командир розвідувального взводу здійснив крадіжку військового майна, яке було доручено йому зберігати: чотири комплекти портативних радіостанцій спеціального призначення та два квадрокоптери, загальна вартість яких становила 500 тисяч гривень.
Згодом він здав викрадене військове майно в ломбард на території Дніпропетровської області, і в обмін отримав грошову суму, якою володів на свій власний розсуд.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Нагадаємо, раніше працівники ДБР повідомили про підозру командиру однієї з військових частин Миколаївщини. Офіцер безпідставно нараховував виплати підлеглим, які тривалий час не з’являлися на службі.
Окрім цього, на початку серпня цього року СБУ викрила керівників одного з навчальних центрів Нацгвардії, які незаконно нарахували собі майже 1 млн "бойових" премій.