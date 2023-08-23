Розкрадав військове майно: командиру частини повідомлено про підозру

Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону повідомила про підозру у викраденні військового майна (згідно з частиною 4 статті 410 Кримінального кодексу України) командиру одного з підрозділів військової частини.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Згідно з повідомленням, командир розвідувального взводу здійснив крадіжку військового майна, яке було доручено йому зберігати: чотири комплекти портативних радіостанцій спеціального призначення та два квадрокоптери, загальна вартість яких становила 500 тисяч гривень.

Згодом він здав викрадене військове майно в ломбард на території Дніпропетровської області, і в обмін отримав грошову суму, якою володів на свій власний розсуд.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше працівники ДБР повідомили про підозру командиру однієї з військових частин Миколаївщини. Офіцер безпідставно нараховував виплати підлеглим, які тривалий час не з’являлися на службі.

Окрім цього, на початку серпня цього року СБУ викрила керівників одного з навчальних центрів Нацгвардії, які незаконно нарахували собі майже 1 млн "бойових" премій.