Розкрали $580 тис. Міноборони. В Україні викрили учасників злочинної групи

Правоохоронці викрили трьох учасників злочинної групи, які заволоділи коштами Міноборони на $580 тис., передає Офіс генпрокурора.

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"За даними слідства, троє учасників злочинної групи, у тому числі адвокат, діючи за дорученням Міноборони, організували укладення договору між міністерством та постачальником військової амуніції із Турецької Республіки на суму понад €16 млн", – кажуть в ОГП.

Отримавши підтвердження про перерахування коштів турецькій компанії, вони ввели в оману її керівників та повідомили їм про наявність у бахрейнської компанії 1000 військових балістичних жилетів IV рівня захисту і можливість їх термінової поставки для Міноборони.

"Підозрювані переконали керівництво турецької компанії перерахувати частину коштів, отриманих від Міноборони на рахунки компанії з Бахрейну. При цьому, всі троє підозрюваних є співзасновниками цієї бахрейнської компанії, а один з них ще й директором", – йдеться в повідомленні.

Учасники злочинної групи не мали намірів поставляти Міноборони військові балістичні жилети. Натомість заволоділи державними коштами в сумі $580 тис., які перерахувала турецька компанія.

Правоохоронцями проведено понад 20 обшуків, вилучено документи, грошові кошти у сумі понад 17 млн грн, $400 тис. та €100 тис., інші предмети.

Наразі за процесуального керівництва ОГП трьом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру у шахрайстві. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до цієї схеми.

Нагадаємо, нещодавно детективи Бюро економічного розслідування виявили 30 підприємств, які мали намір необґрунтовано отримати 837 млн грн із державного бюджету у вигляді відшкодування ПДВ.