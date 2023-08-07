Розміщував публікації на підтримку окупантів. Митрополит однієї з Вінницьких єпархій УПЦ (МП) проведе 5 років за ґратами

За матеріалами Служби безпеки України засудили ще одного митрополита УПЦ (МП) – очільника Тульчинської єпархії у Вінницькій області. Він публічно виправдовував збройну агресію Росії проти України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Суд визнав винним митрополита за:

ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Клірик УПЦ МП отримав 5 років позбавлення волі.

У чому підозрюють очільника Тульчинської єпархії УПЦ МП

Згідно з матеріалами слідства, фігурант поширював серед вірян пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України.

Таож він на одному із сайтів РПЦ розміщував публікації на підтримку російських окупантів та їхніх воєнних злочинів.

Ініційована СБУ експертиза вилучених під час обшуків матеріалів (прокремлівських агіток і літератури) підтвердила факти незаконної діяльності митрополита.

Обшуки в УПЦ (МП) і перші вироки

Раніше СБУ провела серію обшуків у храмах УПЦ (МП) і кожного разу виявлялося, що богослужителі підтримують російську агресію та сприяють поширенню тез пропаганди серед парафіян.

У травні за матеріалами СБУ районний суд міста Кропивницький вперше в Україні виніс вирок високопоставленому клірику УПЦ (МП), екскерівнику Кіровоградської єпархії митрополиту Іосафу. Він та секретар цієї установи повністю визнали свою вину у злочинах. Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їм 3 роки позбавлення волі з іспитовим терміном 2 роки, а також заборонив на 1 рік займати посади керівників релігійних управлінь та єпархій.

А у липні на основі доказової бази, яку зібрала Служба безпеки, засуджено послушника Почаївської Успенської лаври, що виправдовував збройну агресію РФ проти України. Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років з конфіскацією майна.