Розтрата 18 млн: експосадовця "Антонова" відправили на лаву підсудних

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) на підставі результатів досудового розслідування, проведеного Національним антикорупційним бюро (НАБУ), внесла до суду обвинувальний акт у справі колишнього директора з правових питань ДП "Антонов" та колишнього директора адвокатського об’єднання.

Про це йдеться у повідомленні НАБУ.

За даними слідства, ексдиректорові з правових питань ДП "Антонов" та колишньому керівнику адвокатського об’єднання інкримінують розтрату понад 18 мільйонів гривень коштів державного підприємства та складанні завідомо неправдивих офіційних документів.

Слідство стверджує, що посадовець у змові з директором адвокатського об’єднання погоджував оплату адвокатських послуг у завищеному розмірі – на 7 мільйонів гривень більше, ніж вимагалося.

Також він прийняв рішення про оплату додаткових 11 мільйонів гривень за послуги, до яких адвокатське об’єднання не мало жодного стосунку, а їх надання не входило до умов договору.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро 10 березня 2023 року повідомило колишньому посадовцю державного підприємства “Антонов”, що входить до держконцерну "Укроборонпром", та директору адвокатського об’єднання про підозру у розтраті понад 18 мільйонів гривень коштів цього ДП та складанні завідомо неправдивих офіційних документів.

Вищий антикорупційний суд у вересні 2022 року наклав арешт на всю суму коштів, які були перераховані ДП "Антонов" адвокатському об’єднанню, а згодом це рішення підтвердила Апеляційна палата ВАКС.

Пізніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід директору адвокатського об’єднання. Його відпустили під заставу у розмірі 1,2 млн грн.