САП наполягає на арешті голови Тернопільської облради, який підозрюється у корупції

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу звільненому голові Тернопільської обласної ради Михайлові Головку, якого підозрюють у корупції.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Зазначається, що підозрюваний неодноразово порушував обов’язки, покладені на нього слідчим суддею після внесення застави.

"Крім того, неявка указаного підозрюваного у судове засідання 25 жовтня 2023 року призвела до того, що строк дії процесуальних обов'язків сплив, оскільки без присутності підозрюваного неможливо проводити судовий розгляд та розглядати клопотання", - підкреслили у САП.

Зважаючи на це, прокурор наполягає на застосуванні до Головка більш суворого запобіжного заходу – триманні під вартою, а також стягненні в дохід держави застави, яку було внесено за указаного підозрюваного – понад 805 тисяч грн.

Нагадаємо, 26 червня НАБУ і САП затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації на одержанні хабара.

Посадовці вимагали майже 1,8 млн гривень у місцевого підприємця за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

При цьому Михайло Головко вніс заставу і 3 липня повернувся на роботу.

Він наполягає на тому, що підозра у хабарі – "повний маразм, абсурд та провокація", оскільки обласна рада "вже майже два роки не має жодного відношення до бюджету ".