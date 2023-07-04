САП оскаржила запобіжний захід голові Тернопільської облради

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила запобіжні заходи голові Тернопільської облради Михайлу Головко та двом заступникам начальника Тернопільської ОВА Ігорю Дем'янчуку та Ігорю Гайдуку.

Про це повідомила пресслужба САП.

Зазначається, що прокурор САП подав до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду апеляційні скарги на рішення слідчого судді, якими голові Тернопільської обласної ради та двом заступникам голови Тернопільської ОВА обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 805 тис. грн застави.

"Прокурор не погоджується з розміром застави, визначеною слідчим суддею, та у суді апеляційної інстанції, зважаючи на тяжкість злочину, наполягатиме на застосуванні більш суворого запобіжного заходу – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 13 млн грн для голови Тернопільської облради, 10 млн грн – для першого заступника голови Тернопільської ОВА та 8 млн грн – іншого заступника", - йдеться у повідомленні.

Крім того, оскільки злочин, який інкримінується голові Тернопільської облради, пов'язаний із займаною ним посадою та виконанням службових повноважень, стороною обвинувачення готується клопотання про відсторонення Головко від займаної посади.

"Разом з тим, повідомляємо, що двоє заступників голови Тернопільської ОВА з березня 2023 року відсторонені від виконання своїх посадових обов’язків", - зауважують у САП.

Нагадаємо, 26 червня НАБУ і САП затримали голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації на одержанні хабара.

Посадовці вимагали майже 1,8 млн гривень у місцевого підприємця за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

При цьому Михайло Головко вніс заставу і 3 липня повернувся на роботу.

"Тернопільська обласна рада працює, всі виконують покладені на них обов'язки і завдання, повноцінно робочий режим у нас триває. Із сьогоднішнього дня на роботі", – заявив Головко.

Він наполягає на тому, що підозра у хабарі – "повний маразм, абсурд та провокація", оскільки обласна рада "вже майже два роки не має жодного відношення до бюджету ".