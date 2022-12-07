Шахраї "продавали" посади у Бюро економічної безпеки: вартість становила до $15 тис

Співробітники Бюро економічної безпеки виявили факти шахрайських дій групи осіб, які за грошову винагороду пропонували працевлаштування до бюро.

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Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки.

"Зокрема обіцялися посади рядового та керівного складу у територіальних управліннях та центральному апараті БЕБ, при цьому громадян переконували, що для цього є необхідні зв’язки. Вартість працевлаштування становила від 6000 до 15 000 доларів США", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що шахраї пропонували посади, у тому числі, і до територіальних управлінь БЕБ, конкурси до яких не проводяться і не плануються проводити найближчим часом.

За інформацією пресслужби, за сприяння у призначенні громадян на посаду, зловмисники вимагали передоплату. У разі успішного працевлаштування, необхідно було сплатити другу частину коштів.

Наразі поліцейські розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами правопорушення ч. 2 ст. 15 та ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше співробітники Бюро економічної безпеки України викрили директора товариства, яке спеціалізується на оптовій торгівлі м’ясом, на махінаціях з ПДВ на 3,5 млн грн.