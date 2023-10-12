Шахраї вимагали у кандидатки в ректори $50 000 за фейкове сприяння в обранні на посаду

Служба безпеки спільно з ДБР затримала двох шахраїв, які намагалися видурити гроші у претендентки на посаду ректора одного з Вінницьких закладів вищої освіти.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що за 50 тисяч американських доларів шахраї обіцяли кандидатці допомогти з призначенням на керівну посаду в університеті.

"Під час розмови з потерпілою особою фігуранти представлялись посадовцями "антикорупційних органів". Для "вирішення питання" шахраї запевняли, що нібито залучать свої зв’язки у вищих органах влади", - зауважили в СБУ.

Правоохоронці затримали одного зі зловмисників під час отримання ним першої частини "обумовленої" суми у розмірі 20 тис. доларів США. Потім було затримано його спільника.

"За даними слідства, при реалізації оборудки один із фігурантів представлявся керівником так званого "відокремленого підрозділу антикорупційного комітету у Вінницькій області". Інший – очільником вигаданого "антикорупційного комітету при Верховній Раді України. При цьому жодного відношення до роботи антикорупційних органів чи українського парламенту вони не мають", - підкреслили в СБУ.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою осіб);

ч. 4 ст. 27 та ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

"Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомили в СБУ.

Раніше Криворізьке районне управління поліції спільно з управлінням протидії кіберзлочинам у Дніпропетровській області повідомили про підозру чоловіку, що ошукав 21 жителя різних регіонів України, завдавши шкоди майже на 3 мільйона гривень.