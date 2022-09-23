Шахраї виманюють у українців гроші під виглядом "допомоги від ПриватБанку": як працює схема

Шахраї створили черговий сайт, через який виманюють у користувачів логін та пароль входу до Приват24. Про це 23 вересня повідомила пресслужба державного ПриватБанку.

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Зловмисники "замаскували" свій сайт під благодійну програму банку. Якщо користувач введе дані своїх карток та логінів для електронного банку на такому фішинговому сайті, шахраї отримають ці дані та використають для викрадення грошей з рахунків.

"Інформація про державні виплати та порядок отримання допомоги розміщена виключно на офіційних сайтах держслужб та банку, а подачу заявки на допомогу можна зробити лише через відповідні адмінцентри та застосунок "Дія". Не переходьте за сумнівними посиланнями, завжди перевіряйте будь-яку інформацію на офіційному сайті банку або за телефоном клієнтської підтримки 3700", — закликали в банкові.

Напередодні урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’зку, попередила про зростання кількості шахрайських сторінок у соціальній мережі Facebook.

У відомстві закликали українців дбайтипро фінансову безпекутадовіряти інформації тільки з офіційних сайтів держорганів – надто коли йдеться про якісь виплати.

Крім того, Держспецзв'язку попереджала про нову кібератаку на державні організації України через розсилку електронних листів. Листи мають вкладення у вигляді XLS-документа, що містить макрос, активація якого призведе до створення на комп'ютері та запуску файлу "write.exe".