Шахраї вкрали у українців 10 млн грн, пообіцявши оформлення соцвиплат

Правоохоронні органи викрили дві злочинні організації, які під видом оформлення соцвиплат від є-підтримки вкрали у громадян 10 млн грн. Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

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За даними слідства, шахраї розповсюджували фішингові посилання під виглядом соціальних виплат від Європейського фонду, Президента України, є-підтримки.

"Для отримання обіцяних соціальних виплат громадяни вводили за фішинговими посиланнями свої персональні дані та дані банківських карток. Учасники злочинної організації, отримуючи доступ до рахунків потерпілих, здійснювали із них перерахування коштів, в тому числі кредитних", — розповіли в Офісі генпрокурора.

Попередньо, злочинці обікрали 150 людей. Одне із двох злочинних угруповань вкрало гроші громадян під час закупівлі військового спорядження, яке планувалось передати військовослужбовцям ЗСУ.

Правоохоронці провели понад 40 обшуків по всій території України. Майно учасників злочинних організацій арештували, щоб в подальшому відшкодувати збитки потерпілим.

Наразі дев’ять учасників злочинної організації затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації, а також шахрайстві (за ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України). Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Раніше українців попереджали про шахраїв, що маскуються під банки і пропонують "отримати соцвиплати". Якщо дані платіжної картки було помилково введено на шахрайському веб-сайті, українцям радять негайно заблокувати картку за допомогою мобільного застосунку, гарячої лінії банку (телефон зазначено на звороті картки) або через інтернет-банкінг.