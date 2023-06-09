СБУ арештувала активи бєлгородського депутата на понад 180 млн грн

Служба безпеки України арештувала українські активи агропідприємства “Агро-Білогір’я”, яка належить заступнику голови Бєлгородської обласної думи РФ Володимиру Зотову. Загальна сума арештованого майна становить більше ніж 180 млн грн.

Про це повідомляє СБУ.

Згідно з повідомленням, йдеться про виробничі і складські приміщення площею 13 тис м кв, які знаходяться на території Дніпропетровської та Херсонської областей, 16 транспортних засобів та 4 млн грн на банківських рахунках підприємства.

Посадовець причетний до фінансування російської збройної агресії проти України. Попри те, що він "переписав" бізнес на своїх родичів, Зотов зберіг контроль за діяльністю підприємства, та неодноразово організовував збір продуктів харчування і військового обмундирування для передачі окупаційним військам, які перебувають на території України.

В Росії Зотов розгорнув інформаційну кампанію. Повідомлення, про надану допомогу армії РФ, він розміщував на власних сторінках у соцмережі "Вконтакте", Telegram-каналі.

При цьому, Зотов підкреслював, що основна частина продукції передається з підприємств його холдингу. Під час обшуків в офісі підконтрольного Зотову українського агрохолдингу, а також у помешканнях і автомобілях директора та бухгалтера підприємства виявлено докази злочинної діяльності фігуранта.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили депутату РФ про підозру за ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) Кримінального кодексу. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми.