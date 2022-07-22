СБУ арештувала додаткові активи Медведчука та Марченко, якими управляли з Росії

​​За ініціативи Служби безпеки України було заарештовано додаткові активи підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко, якими управляли з Російської Федерації.

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Про це йдеться у повідомленні відомства.

Рішенням суду накладено арешт на:

корпоративні права ТОВ зі статутним капіталом 38 мільйона гривень;

банківські рахунки на 1,3 мільйона гривень;

дві земельні ділянки площею 3 і 5 га;

приміщення двох готельних комплексів площею 4,5 та 2,4 тисяч квадратних метрів.

За даними СБУ, бенефіціарними власниками цих активів є громадянин Росії, Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.

Відповідне рішення суду прийняте за матеріалами Служби безпеки, яка документує і викриває схеми легалізації в Україні російських грошей, спрямованих на фінансування антиукраїнської діяльності. Схема полягала у заведенні коштів з російських банків на зареєстроване в Україні ТОВ, власником якого є громадянин РФ.

"Ці гроші надходили під виглядом потреб на утримання та оплату оренди двох готельних комплексів у Івано-Франківській та Закарпатській областях, котрі через низку українських компаній належать Оксані Марченко", - йдеться у повідомленні.

Згодом правоохоронці виявили, що управління ними здійснювалося з РФ, і встановили весь перелік цих суб’єктів. Досудове розслідування триває і здійснюється за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 110-2 – фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України

ч. 2 ст. 209 – легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Нагадаємо, Личаківський районний суд Львова наклав арешт на майно підозрюваного у державній зраді народного депутата Віктора Медведчука, яке було виявлено у процесі проведення обшуку у будинку. Зокрема, було під арешт потрапили картини, вагон-ресторан, вази, срібні підстаканники та інше.