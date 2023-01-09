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СБУ арештувала майно колишнього міністра освіти Дмитра Табачника на понад 2 млн доларів
За матеріалами слідчих Служби безпеки накладено арешт на майно колишнього міністра освіти та науки Дмитра Табачника, який підозрюється у державній зраді.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зазначається, що загальна сума арештованих активів становить більше ніж 2 млн дол. Це насамперед нерухомість, земельні ділянки та гроші в іноземній валюті.
Для того, щоб "приховати" свої статки від можливої конфіскації на користь держави, фігурант заздалегідь "переписав" їх на своїх родичів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Втім, СБУ викрила цю "схему" і отримала дозвіл суду на арешт активів ексрегіонала.
Серед них:
- ½ квартири в історичній частині Києва площею 126 кв. м;
- житловий будинок площею понад 600 кв. м;
- 5 земельних ділянок в елітному котеджному містечку поблизу столиці загальною площею майже 1 га;
- банківський рахунок на 147 тис. дол.
Нагадаємо, що у листопаді минулого року за матеріалами СБУ Табачнику було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
За даними слідства, він брав активну участь в організації псевдореферендумів у захоплених районах Херсонської та Запорізької областей.
Для цього особисто консультував місцевих гауляйтерів і готував проєкт доповідної записки на заступника голови уряду РФ щодо забезпечення озброєної охорони "виборчих дільниць".
Наразі зрадник переховується від правосуддя у тимчасово окупованому Криму.
Співробітники Служби безпеки проводять комплексні заходи щодо притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти України.