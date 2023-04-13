СБУ арештувала майно Новинського на понад 3,5 млрд грн (ФОТО)

За матеріалами Служби безпеки накладено арешт на корпоративні права 40 підприємств проросійського бізнесмена, колишнього народного депутата України Вадима Новинського, який причетний до пособництва країні-агресору.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що до списку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива.

Загальна сума арештованого майна становить більше ніж 3,5 млрд грн.

"Встановлено, що для уникнення санкцій РНБО Новинський намагався перереєструвати власні індустріальні об’єкти на декілька афілійованих комерційних структур. Для реалізації оборудки він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстраторів", - зауважують в СБУ.

Там додають, що наразі Мін’юстом вже скасовано незаконні дії реєстраторів щодо низки підприємств олігарха.

У кримінальному провадженні за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору), співробітники Служби безпеки провели обшуки в офісних приміщеннях підприємств, а також за місцями роботи та проживання фігурантів.

Під час обшуків виявлено документи, печатки компаній-нерезидентів та прокремлівську релігійну літературу.

"Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності", - підкреслили в СБУ.

Нагадаємо, СБУ провела обшук в офісі компанії Enwell Energy, яка входить до групи “Смарт-Холдингу”. Обшук проводився у зв'язку з досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні щодо обставин реструктуризації холдінгу.

Нагадаємо, раніше СБУ провела обшук в офісі компанії Enwell Energy, яка входить до групи “Смарт-Холдингу”. Обшук проводився у зв'язку з досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні щодо обставин реструктуризації холдингу.

Нагадаємо, що 1 грудня Рада національної безпеки та оборони вирішила ввести санкції проти Новинського та низки священників Української православної церкви санкції, і того ж дня це рішення ввів у дію президент Володимир Зеленський.

До цього, на початку липня, Новинський, який був у Раді останнього скликання позафракційним депутатом-мажоритарником та балотувався від забороненої нині партії "Опозиційний блок" в окрузі №57 (Донецька область), подав заяву про складення повноважень, яку парламент задовольнив.