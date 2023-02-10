СБУ і ДБР провели обшуки на об’єктах колишнього нардепа і російського олігарха

Співробітники СБУ і ДБР провели серію обшуків у рамках кримінального провадження про зловживання службовим становищем посадовцями ПрАТ "НАК "Надра України".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що слідчі дії відбувалися за місцями фактичного проживання фігурантів та в офісних приміщеннях відповідних компаній, кінцевими бенефіціарами яких є російський олігарх та народний депутат України VIII скликання.

За результатами обшуків виявлено та вилучено:

чорнові записи та документацію, які підтверджують незаконні операції підконтрольних їм комерційних структур;

засоби зв’язку та комп’ютерну техніку;

близько 300 тис. доларів США, 250 тис. євро та 1,5 млн грн готівкою.

Як свідчать матеріали розслідування, внаслідок протиправної діяльності посадових осіб ПрАТ "НАК "Надра України" та низки комерційних структур Україна втратила право на Сахалінське нафто-газове родовище у Харківській області.

І це при тому, що з державного бюджету на розробку даного родовища було витрачено понад 1 млрд грн. За даними геологорозвідувальних робіт, поклади газу на цьому об’єкті становлять щонайменше 15 млрд кубометрів.

"Наразі у рамках кримінального провадження за ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем) тривають комплексні слідчо-оперативні заходи для встановлення усіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності", - зазначили в СБУ.

Ім'я нардепа та "російського олігарха" в СБУ не називають. Але, за даними ЗМІ, йдеться про екс-нардепа Ігоря Котвицького, а також про харківського підприємця Павла Фукса, який у 2021 році потрапив під санкції РНБО.

Ігоря Олександровича Котвіцького називають бізнес-партнером ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова. У 2022 році його дружина - Анастасія Котвіцька (дівоче прізвище Кучер) вивезла за кордон мільйони доларів у валізах. У липні 2022 року СБУ повідомляла, що її співробітники розслідують факти незаконного переміщення через державний кордон великого обсягу готівкових коштів. Зокрема - щодо протиправного вивезення з України 28 млн доларів США та 1,3 млн євро.