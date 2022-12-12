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СБУ ідентифікувала 6-х російських генералів, які віддавали накази на захоплення міст на Харківщині
Служба безпеки встановила особи шістьох представників вищого командування Західного військового округу ЗС РФ, які брали участь у плануванні, підготовці та веденні бойових дій проти Сил оборони на східному фронті.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
"На початку повномасштабного вторгнення вони віддавали накази російським військам на "прорив" державного кордону України і штурму населених пунктів Харківської області. Крім цього, високопосадовці країни-агресора сприяли створенню окупаційних адміністрацій РФ під час тимчасового захоплення частини регіону", - йдеться у повідомленні.
Слідчі СБУ у співпраці з оперативниками Нацполіції зібрали беззаперечні докази вини російських командувачів в особливо тяжких злочинах проти державної безпеки України.Підписуйтесь на наш Telegram канал
На підставі одержаної доказової бази повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни) Кримінального кодексу України:
- заступнику командуючого Західним військовим округом ЗС РФ генерал-майору Трубієнку Т.М.;
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командуючому 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ генерал-лейтенанту Іванаєву А.С.;
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начальнику штабу 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ генерал-майору П’ятаєву А.Ю.;
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командуючому 1-ї танкової армії Західного військового округу генерал-майору Терещенку М.А.;
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командиру 3-ї мотострілецької Вісленської Червонопрапорної, орденів Суворова і Кутузова дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ генерал-майору Авдєєву О.В.;
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командиру 144-ї гвардійської мотострілецької Єльнінської Червонопрапорної ордена Суворова дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу генерал-майору Слєпцову В.В.
Служба безпеки проводить подальші комплексні заходи щодо притягнення окупантів до відповідальності за злочини проти України.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки у ході слідчо-оперативних дій встановила особу російського військовослужбовця, який віддав наказ захопити український Маріуполь і штурмувати одне з найбільших промислових підприємств міста – "Азовсталь".