СБУ ідентифікувала колаборантів, які вступили до окупаційного МВС РФ на Херсонщині

Служба безпеки України посилила контррозвідувальні заходи на південному фронті. В результаті масштабної слідчо-оперативної роботи встановлено особи всіх колаборантів і зрадників, які вступили до створеного окупантами "головного управління МВС РФ Херсонскої області". З них 14 є експрацівниками Нацполіції.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Псевдоутворення виконує завдання щодо придушення опору та залякування мешканців тимчасово окупованих районів півдня України. Це відбувається шляхом масових репресій, переслідувань і незаконних затримань громадян.

Зазначається, що для цього, зокрема, окупанти відновили діяльність регіонального підрозділу міліції "Беркут".

До потерпілих застосовують психологічний тиск, насильство та погрози вбивства. Зафіксовано факти викрадення і катування людей.

"Також колаборанти під керівництвом російських спецслужб здійснюють підбір та вербування своїх "однодумців", яким пропонують приєднуватись до угруповань окупаційного "главку МВС", - зазначають в СБУ.

Для пошуку "кандидатів" використовують особисті зв’язки, у тому числі серед колишніх співробітників правоохоронних органів.

Під час оперативних дій співробітники СБУ зібрали всі установчі дані на кожного колаборанта, задокументували злочинну діяльність і встановили місця їх перебування та маршрути переміщення.

За матеріалами СБУ, вже повідомлено про підозру 26 представникам "обласного управління МВС", які переховуються на тимчасово окупованій території Херсонщини. 14 із них є колишніми працівниками Національної поліції. Підозра оголошена за ч.7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Ось деякі з фігурантів, які входять до так званого "керівного складу":

Бобришев В.М. – начальник управління кадрового забезпечення;

Трубаєв М.В. – начальник управління карного розшуку;

Гаркуша Г.О. – командир батальйону "Беркут";

Савіна Н.В. – заступник начальника управління кадрового забезпечення – начальник відділу кадрів;

Стусенко Є.Г. – заступник начальника слідчого управління – начальник слідчого відділу Суворовського міського відділу поліції;

Малиновський Р.О. – заступник начальника управління карного розшуку - начальник відділу розкриття злочинів проти особи;

Горєлов К.В. – начальник Центру громадських зв’язків;

Великосельський Є.В. – начальник Суворовського міського відділу боротьби з незаконним обігом наркотиків;

Шершень М.В. – начальник Суворовського міського відділу дільничних інспекторів поліції;

Одинець С.С. – заступник начальника Суворовського міського відділу дільничних інспекторів поліції.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення кожного зрадника і колаборанта до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, співробітники СБУ задокументували злочинні дії заступника директора Департаменту будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської облдержадміністрації, який добровільно погодився співпрацювати з ворогом та допоміг Росії перекинути бронетехніку з Криму до Херсонщини