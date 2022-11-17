СБУ ідентифікувала колаборантів, які ініціювали "приєднання" Донеччини до рф

Служба безпеки України викрила нових організаторів псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях півдня та сходу нашої держави.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що правоохоронці встановили особи 12 представників створеної агресором "общественной палаты ДНР".

"Цей окупаційний орган виконував ключові завдання Кремля із підготовки та проведення незаконного плебісциту у захоплених районах Донеччини. До його складу увійшли посадовці-колаборанти з місцевих адміністрацій і комерсанти, які добровільно погодились працювати на бюджет РФ", - повідомили в СБУ.

Під виглядом "громадських" ініціатив зловмисники допомагали Москві приховати злочинні рішення щодо захоплення східних районів України.

Саме вони направили "термінове звернення" до ватажка терористів Пушиліна з вимогою негайного відокремлення регіону від України з подальшим його приєднанням до складу РФ.

Перед підготовкою "листа" зловмисники організували масову агітаційну кампанію серед місцевих жителів на підтримку країни-агресора. У "заходах" активну участь брали кремлівські пропагандисти і представники ворожих інформресурсів.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили всім дванадцятьом фігурантам про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Наразі вирішується питання щодо оголошення їх у розшук для притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Загалом СБУ викрила і повідомила про підозри майже 70 організаторам незаконного "референдуму" у Донецькій області..

Нагадаємо, СБУ затримала ще двох пособниць агресора в ході стабілізаційних заходів у звільнених районах сходу України. Зловмисниці здавали окупантам дані про українських патріотів та переселенців під час захоплення частини Луганщини.