СБУ ідентифікувала окупанта, який 24 лютого віддав наказ стріляти по цивільних авто на в’їзді до Харкова

Служба безпеки встановила особу російського загарбника, який на початку повномасштабного вторгнення віддав наказ стріляти по українцях, які намагалися виїхати з Харківщини.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Воєнним злочинцем виявився заступник командира з військово-політичної роботи 25-ї окремої мотострілецької бригади Західного військового округу ЗС РФ підполковник Євгеній Зеленов. 24 лютого він командував однією з російських батальйонно-тактичних груп, яка вела активні бойові дії з підрозділами Сил оборони на східному напрямку", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, його окупаційне угруповання наблизилось до Харківської кільцевої дороги з боку селища Липці та заблокувало в’їзд до обласного центру.

При цьому місцеві жителі, які їхали з прикордонних населених пунктів регіону, вимагали розблокувати рух і чинили супротив окупантам.

За це командир рашистів наказав підлеглим відкрити вогонь на ураження по автомобілях, в яких були цивільні громадяни. У результаті злочину одна людина загинула, щонайменше двоє отримали важкі поранення.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Тривають комплексні заходи для встановлення його місць перебування і притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, раніше СБУ у результаті слідчо-оперативних дій у Києві затримала колишню голову Куп'янської РДА, яка під час окупації району підтримала загарбників.