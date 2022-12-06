СБУ ідентифікувала окупанта, який розстріляв цивільного на Київщині

Служба безпеки продовжує викривати воєнні злочини країни-агресора. У результаті слідчих дій встановлено особу російського загарбника, який вчинив умисне вбивство цивільного під час тимчасового захоплення Київщини.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що воєнним злочинцем виявився тимчасово виконуючий обов’язки начальника розвідки 64-ї окремої мотострілкової бригади армії РФ.

Перебуваючи у складі сухопутних підрозділів агресора, він брав безпосередню участь у захопленні населених пунктів Бучанського району.

Встановлено, що під час окупації селища Гавронщина російський капітан зупинив посеред вулиці беззбройного місцевого жителя і вдарив його в обличчя прикладом автомата.

Потім зловмисник здійснив постріли у тулуб потерпілого.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи людина загинула від численних вогнепальних поранень тіла і втрати крові.

"На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Тривають комплексні заходи для встановлення його місць перебування і притягнення до відповідальності за злочини проти України", - зазначили в СБУ.