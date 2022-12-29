СБУ ідентифікувала ще одного "депутата "ЛНР", який "голосував" за псевдореферендум на Луганщині

Служба безпеки продовжує викривати зрадників і колаборантів, які перебувають на тимчасово окупованій території сходу та півдня України. У результаті слідчо-оперативних дій встановлено особу ще одного ворожого поплічника, який брав участь в організації незаконного референдуму у захоплених районах Луганщини.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисником виявився місцевий житель, який у 2018 році приєднався до терористичної організації "ЛНР".

Там він увійшов до складу місцевої окупаційної адміністрації, де його призначили "депутатом народної ради".

Після повномасштабного вторгнення виконував завдання москви щодо проведення фейкового плебісциту з "приєднання" регіону до складу РФ.

Для цього публічно підтримав направлення відповідного "звернення" до ватажка терористів Пасічника.

Крім цього колаборант особисто агітував людей "проголосувати" на користь країни-агресора і організовував пропагандистські заходи на підтримку російських загарбників.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за:

ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Наразі підозрюваний переховується на тимчасово окупованій території сходу України.

"Втім, співробітники СБУ знають про його місця перебування, маршрути переміщення та перелік контактів і проводять комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності", - зазначають в СБУ.

Раніше СБУ встановила особи ще п’ятьох ворожих поплічників, які сприяли прийняттю псевдозакону про фейковий референдум в захоплених районах Луганської області. Всі п’ятеро зловмисників є депутатами у створеній агресором "народній раді ЛНР". За інформацією СБУ, у вересні 2022 року вони ініціювали голосування за псевдозакон про фейковий референдум.