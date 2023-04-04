СБУ ідентифікувала трьох російських військових, які у 2022 році зґвалтували жінку на Харківщині

Служба безпеки у результаті слідчих дій встановила особи трьох окупантів, які вчинили групове зґвалтування молодої жінки під час захоплення частини Харківщини. Зловмисники входять до складу 99-го артилерійського полку ЗС РФ.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За інформацією СБУ, навесні 2022 року окупанти увірвалися на територію домоволодіння в одному з населених пунктів регіону, де проживала жінка разом із сім’єю.

Погрожуючи розстрілом родини, вони змусили її поїхати разом з ними. При цьому рашисти зав’язали очі потерпілій, щоб вона не могла впізнати місцевість.

"Користуючись тим, що жінка не могла чинити опір, – усі вони по черзі зґвалтували її. Внаслідок сексуального насильства потерпіла отримала травми. Це підтверджено висновками судово-медичної експертизи", - йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили про підозру трьом зловмисникам за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

СБУ проводить комплексні заходи для встановлення місця перебування фігурантів та притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо, заступник генерального прокурора Вікторія Літвінова заявляла, що російські окупанти вчиняють щодо українських дітей цілу низку злочинів, які є порушенням міжнародного гуманітарного права, що свідчить про цілеспрямоване фізичне та моральне знищення дітей. Серед них - вбивства та каліцтва; згвалтування та інші форми сексуального насильства; відмова у наданні гуманітарної допомоги; викрадення дітей; вербування та використання дітей; а також атаки на школи та лікарні.