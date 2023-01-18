СБУ ідентифікувала ватажка кадирівців з позивним "Лобзик"

Служба безпеки встановила особу ще одного російського воєнного злочинця, який чинив звірства проти мирних людей після захоплення частини Луганської області.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Встановлено, що військовий злочинець очолював один із підрозділів швидкого реагування "ахмат" Росгвардії у Чеченській республіці і приховував своє справжнє ім’я під позивним "Лобзик".

Завдяки проведеним слідчим та оперативним заходам СБУ з’ясувала установчі дані цієї особи.

Під час окупації селища Макіївка Сватівського району рашист організовував викрадення і катування місцевих жителів.

Таким чином загарбники намагались залякати людей і придушити рух опору в регіоні.

Встановлено, що 12 квітня минулого року семеро кадирівців під його керівництвом увірвалися до оселі місцевої мешканки під виглядом "зачистки" населеного пункту.

Під час "нальоту" зловмисники викрали з помешкання потерпілої мобільні телефони, побутову техніку і гроші, а саму жінку зв’язали та відвезли до приміщення селищної гімназії, де ворог облаштував катівню.

Там від неї вимагали "зізнань" у діяльності на користь українських військ.

До потерпілої застосовували електрострум та били металопластиковою трубою.

Потім кілька годин тримали прикутою кайданками до батареї.

Пізно увечері кадирівці відпустили потерпілу додому, але під загрозою вбивства вимагали надати їм персональну інформацію про жителів громади.

Однак жінці вдалося вибратись із тимчасово окупованого селища на підконтрольну українській владі територію.

"Після звільнення населеного пункту співробітники СБУ зібрали беззаперечні докази вини ватажка окупаційного угруповання та його підлеглих. СБУ ретельно задокументувала факт причетності командира підрозділу та його підлеглих до вчинення злочину. Опитано свідків, отримано ксерокопії особистих документів зловмисника, встановлено його теперішнє місце перебування", - зазначили в СБУ.

За оперативними даними, наразі воєнний злочинець перебуває у тимчасово захопленому Енергодарі, де командує ворожою групою "ахмат-нефтеполк".

"На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб, а також віддання наказу про вчинення таких дій). Тривають комплексні заходи щодо притягнення рашиста до відповідальності за злочини проти України", - повідомили в СБУ.

Раніше Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини депутата Державної Думи РФ Адама Делімханова, який командував кадирівцями під час штурму "Азовсталі".