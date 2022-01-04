СБУ ликвидировала схему изготовления тысяч поддельных международных свидетельств о вакцинации от Covid-19

На Закарпатье Служба безопасности Украины ликвидировала подпольную типографию, где изготавливали поддельные международные свидетельства о вакцинации от Covid-19. Масштабная схема фальсификации этих документов в приграничных районах Украины позволяла злоумышленникам зарабатывать сотни тысяч гривен.

Для серийной фальсификации международных свидетельств о вакцинации от Covid-19 злоумышленники создали в Закарпатской области собственную подпольную типографию, сообщает пресс-центр СБУ. Ее производственные мощности позволяли дельцам ежемесячно подделывать тысячи медицинских документов.

Кроме того, дельцы наладили массовое изготовление фальшивых справок об отрицательных результатах ПЦР-тестирования.

На фиктивные документы ставили поддельные печати и подписи семейных врачей, сфальсифицированные QR-коды.

Схему производства фальшивых свидетельств о вакцинации и справок о результатах ПЦР-тестов организовали четверо местных жителей. Среди них представители коммерческой структуры и районной автошколы, где дельцы и сделали нелегальную типографию.

Доходы участников схемы составляли сотни тысяч гривен.

Всем злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения.