СБУ ліквідувала два канали незаконного обігу зброї

Служба безпеки України нейтралізувала два канали незаконного обігу зброї у столичному та центральному регіонах. Затримано зловмисників, які спеціалізувались на незаконному збуті вогнепальної зброї, вибухівки та боєприпасів. Серед вилученого – арсенал бойових гранат з підривниками і автомати Калашникова з ящиками набоїв.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що у ході контрдиверсійної "зачистки" столичного регіону співробітники Служби безпеки ліквідували два потужних канали нелегального переправлення бойових засобів ураження на територію Києва.

Зокрема, затримано зловмисників, які спеціалізувались на незаконному збуті вогнепальної зброї, вибухівки та боєприпасів.

Так, у Києві нейтралізовано зловмисників, які є мешканцями Черкащини. За даними слідства, вони намагались продати в столиці партію засобів ураження. Своїх клієнтів підшукували через особисті зв’язки у кримінальних колах.

Під час обшуків у зловмисників вилучено

12 бойових гранат,

6 пістолетів різних марок,

гвинтівку,

понад 270 набоїв різного калібру,

комплектуючі до стрілецької зброї,

понад 1,2 млн грн, одержаних злочинним шляхом.

Іншого зловмисника затримано на спробі прихованого переправлення озброєнь з одного з прифронтових районів сходу України.

Затриманий – мешканець Вінницької області, який намагався незаконно вивезти військову продукцію на власному автомобілі для нелегального продажу криміналітету.

Під час огляду його транспортного засобу правоохоронці виявили:

14 бойових гранат Ф-1 та РГД із запалами до них,

25 підривників,

2 автомати Калашникова АК-74,

24 постріли до підствольного гранатомета,

14 сигнальних ракет,

понад 3 тис. набоїв різного калібру.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозри та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.