СБУ ліквідувала дві групи диверсантів ПВК "Вагнер" на Харківщині (ВІДЕО)

Служба безпеки України внаслідок спецоперації ліквідувала на Харківщині дві групи диверсантів приватної військової компанії "Вагнер"

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Аеророзвідка локації, блискавичний штурм і жодних втрат – такий результат роботи спецпризначенців ЦСО "А" та колег з Управління СБУ в Харківській області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у ворога: один - 200-й, ще чотирьох - захоплено в полон. Серед них командир ДРГ, який вже передає СБУ важливу розвідінформацію, в тому числі - про влаштовані окупантами катівні українців.

Унікальні кадри про те, як пройшла спецоперація та її наслідки – дивіться у відео.

Нагадаємо, СБУ в ході спецоперації у Києві нейтралізувала потужне кримінальне угруповання, що функціонувало як "силовий осередок" забороненої партії "ОПЗЖ". Учасники банди входили до громадського об’єднання "Патріоти за життя", яке підконтрольне колишньому народному депутату Іллі Киві.