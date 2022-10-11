Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Точка У Точка У
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Злочинність
Дата публікації

СБУ ліквідувала дві групи диверсантів ПВК "Вагнер" на Харківщині (ВІДЕО)

СБУ ліквідувала дві групи диверсантів ПВК "Вагнер" на Харківщині (ВІДЕО)

Служба безпеки України внаслідок спецоперації ліквідувала  на Харківщині дві групи диверсантів приватної військової компанії "Вагнер"

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Аеророзвідка локації, блискавичний штурм і жодних втрат – такий результат роботи спецпризначенців ЦСО "А" та колег з Управління СБУ в Харківській області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у ворога: один - 200-й, ще чотирьох - захоплено в полон. Серед них командир ДРГ, який вже передає СБУ важливу розвідінформацію, в тому числі - про влаштовані окупантами катівні українців.

Унікальні кадри про те, як пройшла спецоперація та її наслідки – дивіться у  відео.

Нагадаємо, СБУ в ході спецоперації у Києві нейтралізувала потужне кримінальне угруповання, що функціонувало як "силовий осередок" забороненої партії "ОПЗЖ". Учасники банди входили до громадського об’єднання "Патріоти за життя", яке підконтрольне колишньому народному депутату Іллі Киві.

Автор:
Світлана Манько