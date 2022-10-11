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СБУ ліквідувала дві групи диверсантів ПВК "Вагнер" на Харківщині (ВІДЕО)
Служба безпеки України внаслідок спецоперації ліквідувала на Харківщині дві групи диверсантів приватної військової компанії "Вагнер"
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Аеророзвідка локації, блискавичний штурм і жодних втрат – такий результат роботи спецпризначенців ЦСО "А" та колег з Управління СБУ в Харківській області", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у ворога: один - 200-й, ще чотирьох - захоплено в полон. Серед них командир ДРГ, який вже передає СБУ важливу розвідінформацію, в тому числі - про влаштовані окупантами катівні українців.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Унікальні кадри про те, як пройшла спецоперація та її наслідки – дивіться у відео.
Нагадаємо, СБУ в ході спецоперації у Києві нейтралізувала потужне кримінальне угруповання, що функціонувало як "силовий осередок" забороненої партії "ОПЗЖ". Учасники банди входили до громадського об’єднання "Патріоти за життя", яке підконтрольне колишньому народному депутату Іллі Киві.