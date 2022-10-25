СБУ знешкодила міжобласну мережу збуту наркотиків, а директора київської фармкомпанії викрила на їх контрабанді

Служба безпеки України нейтралізувала у Києві та Черкаській області потужні наркоугруповання, що займались масштабною контрабандою і збутом заборонених речовин, йдеться у повідомленні спецслужби.

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Зазначається, що серед вилученого у зловмисників – оптові партії важких наркотиків, прекурсори для їх виготовлення та вогнепальна зброя. Щомісяця організатори наркобізнесу отримували "прибутки" на суму понад 2 мільйона гривень.

Зокрема, у Києві СБУ ліквідувала схему контрабандного ввезення до України сильнодіючих речовин, що використовують для виробництва синтетичних наркотиків.

Під час обшуків у зловмисників виявлено більше 4 тонн прекурсорів, які зберігали на території комерційних складів. Вартість вилученого на чорному ринку становить майже 1 мільйон доларів.

Встановлено, що до організації злочинної діяльності причетний директор столичної фармкомпанії. Саме він налагодив "імпорт" аналогів димедролу з країн Східної Азії під виглядом компонентів для виготовлення косметичних засобів.

Для цього він вносив недостовірні відомості до митних декларацій. Одержаний "товар" директор компанії приховано продавав у промислових обсягах, використовуючи особисті зв’язки, у тому числі серед наркодилерів.

Співробітники СБУ задокументували факти злочинних дій організатора транснаціонального каналу нелегальних поставок заборонених речовин. Наразі йому повідомлено про підозру за частиною 1 статті 201 (контрабанда) Кримінального кодексу. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В свою чергу, на Черкащині спецслужба знешкодила злочинну організацію, яка створила міжрегіональну мережу масового збуту амфетаміну, A-PVP та мефедрону. Вісьмом зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжких злочинів.

Лідера і трьох активних учасників наркоугруповання СБУ затримала ще на початку цього року в ході спецоперації. У результаті оперативних заходів правоохоронці встановили всіх осіб, причетних до наркобізнесу та задокументували їхні злочини.

За даними слідства, вони здійснювали продаж психотропів у Київській, Черкаській, Донецькій, Одеській, Полтавській та Вінницькій областях.

Лабораторію для виробництва "продукції" вони облаштували у приватному будинку на території одного із садових товариств регіону. Необхідні прекурсори та обладнання закуповували через анонімні Telegram-канали і спеціалізовані інтернет-платформи.

Для конспірації своїх дій зловмисники збували роздрібні партії через так звані "закладки", а оптові – прихованими поштовими відправленнями.

Під час 32 обшуків за місцем проживання фігурантів, а також у нарколабораторії, було виявлено, зокрема, заборонені речовини і устаткування для їх виготовлення на майже 4 мільйона гривень та незареєстровану вогнепальну зброю.

Наразі слідчі повідомили восьми фігурантам про підозру за частинами 1 та 2 статті 255 КК (створення та участь у злочинній організації); частинами 2 та 3 статті 307 (незаконне виробництво, зберігання чи збут наркотиків); частиною 3 статті 311 (незаконне виробництво, зберігання чи пересилання прекурсорів) та частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибухівкою).