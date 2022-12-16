СБУ ліквідувала схему втечі ухилянтів за кордон під виглядом моряків іноземних суден

Служба безпеки заблокувала в Одесі канал незаконного переправлення за кордон українських громадян призовного віку. До його організації причетна очільниця місцевого громадського об’єднання моряків.

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Про це повідомляє СБУ.

"Вона пропонувала потенційним призовникам приховано виїхати за межі України, прикриваючись нібито роботою на іноземних торгових суднах. Для цього зловмисниця забезпечувала своїх клієнтів підробленими документами про непридатність до військової служби", - йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, вартість такої послуги становила від 7 до 8 тисяч доларів з людини. Сума залежала від обставин і терміновості зарубіжного рейсу.

Зазначається, що для реалізації оборудки зловмисниця створила організоване злочинне угруповання, до якого входив її батько. Саме він зустрічався з клієнтами, вів перемовини і отримував від них гроші за втечу за кордон.

Ще одним учасником групи є керівник місцевого навчального центру моряків, який використовував власні зв’язки в медзакладах для оформлення фальшивих довідок про стан здоров’я.

Готовий пакет фейкових документів замовники отримували від кур’єра.

Співробітники СБУ своєчасно викрили злочинний механізм і задокументували одержання фігурантами майже 8 тисяч доларів за виготовлення "білого квитка".

У результаті слідчо-оперативних дій правоохоронці затримали організаторку угруповання, її близького родича і керівника морського навчального центру.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів та виявили комп’ютерну техніку і документацію із доказами злочинних дій, а також готівку, одержану злочинним шляхом.

У межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) та ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, СБУ 19 листопада знешкодила злочинне угруповання, яке пропонувало ухилянтам виїхати до Росії.