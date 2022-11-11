СБУ ліквідувала ботоферму, яка поширювала російську пропаганду

Кіберфахівці Служби безпеки заблокували потужну ботоферму, яка працювала на користь спецслужб країни-агресора. В результаті слідчо-оперативних дій у Києві та Вінницькій області викрито п’ятьох її організаторів, які проводили інформаційні диверсії проти нашої держави.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що спеціалізоване обладнання ворожого "осередку" дозволяло щодня реєструвати понад 500 анонімних облікових записів у різних соцмережах, у тому числі заборонених в Україні.

Саме ці фейкові акаунти використовували для поширення кремлівської пропаганди в інтернет-просторі.

Насамперед зловмисники масово розповсюджували дезінформацію про ситуацію на фронті, а також виправдовували збройну агресію РФ.

Подібні "вкиди" подавали від імені "пересічних" громадян, які нібито проживають в Україні, зокрема у тимчасово окупованих її районах.

За даними слідства, ворожу ботоферму організували четверо мешканців Вінниччини, а її технологічне забезпечення здійснював житель Києва.

"Встановлено, що вони пропонували "послуги" щодо "розгону" деструктивного контенту з РФ. При цьому основними клієнтами зловмисників були представники спецслужб країни-агресора, які використовували "ботів" для нав’язування рашистської ідеології та московської брехні про війну в Україні", - зазначають в СБУ.

Через підставних осіб ворог купував анонімні акаунти та застосовував їх для проведення інформаційно-підривної діяльності.

За кожного "бота" ділки отримували плату електронними переказами, які проходили через платіжні системи РФ.

Під час обшуків за місцем проживання адміністратора та у приміщеннях ботоферми правоохоронці виявили:

комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності;

тисячі сім-карт різних операторів мобільного зв’язку;

спеціальне програмне забезпечення.

Зазначається, що вилучена техніка направлена на експертизу.

"У межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України триває слідство для з’ясування всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомили в СБУ.

Раніше СБУ затримала блогера "Russia Today", який поширював фейки про війну