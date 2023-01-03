СБУ оголосила підозри російському генералу та адміралу флоту РФ за обстріли цивільних об’єктів України

Слідчі Служби безпеки зібрали якісну доказову базу на двох представників вищого командування РФ, які несуть відповідальність за обстріли цивільних об’єктів України.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що одним із них є командувач дальньої авіації повітряно-космічних сил зс РФ генерал-полковник Сергій Кобилаш. А іншим - колишній командувач Чорноморським флотом РФ адмірал Ігор Осіпов.

Їм обом оголошено про підозри за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни);

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

"Це перші підозри, які Україна оголошує саме за обстріли цивільних об’єктів в Україні. Максимальна санкція статей передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі", - зазначають в СБУ.

Так, у ході розслідування слідчі СБУ встановили, що з початку повномасштабного вторгнення Сергій Кобилаш виконує вказівки вищого військово-політичного керівництва Росії щодо знищення українських міст.

Саме за його наказом російські загарбники здійснюють масовані ракетні удари по житлових будинках, лікарнях та об’єктах критичної інфраструктури у різних регіонах України.

Для проведення повітряних атак ворог використовує стратегічні ракетоносці Ту-160, Ту-95МС, а також дальні ракетоносці-бомбардувальники Ту-22М3, на озброєнні яких крилаті ракети типів Х-555, Х-101, Х-55 і Х-22.

Що стосується Ігора Осіпова, то за даними слідства, у період з 24 лютого до 10 серпня цього року посадовець віддавав накази на проведення систематичних ракетних ударів з акваторії Чорного моря по українських густонаселених пунктах.

Ворожі атаки здійснювали високоточними керованими крилатими ракетами "3М14-Калібр" з російських бойових кораблів.

В СБУ додали, що наразі досудове розслідування триває. Заходи з викриття і документування злочинів проводили співробітники Головного слідчого управління і Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Раніше Служба безпеки встановила особу одного з керівників розвідки повітряно-десантних військ РФ, який займався координацією ворожих ДРГ на східному фронті. Наразі тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.