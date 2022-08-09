СБУ оголосила підозру 17 колаборантам, які вступили до "МВС" окупантів у Запорізькій області

Служба безпеки України ідентифікувала всіх колаборантів, які вступили до МВС окупантів у Запорізькій області та оголосила підозру 17 з них. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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Згідно з повідомленням, одним із керівників "МВС" окупантів було призначено колишнього охоронця депутата-зрадника Євгена Балицького, який зараз очолює окупаційну адміністрацію в регіоні.

"За завданням російських кураторів, так зване "МВС" пригнічує опір і залякує жителів тимчасово окупованих територій. Для цього застосовуються репресивні методи, масові переслідування та затримання громадян з надуманих приводів. Задокументовані факти викрадення людей, яким потім чинили насильство, або насильство" – повідомляє СБУ.

Також повідомляється, що колаборанти незаконно проникають до будинків місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну українській владі територію. Після таких "обшуків" із будинків зникають гроші, побутова техніка та інші особисті речі власників.

Крім того, колаборанти обкладали "даниною" місцевих підприємців, зокрема керівників фермерських господарств, за можливість вести комерційну діяльність.

У ході оперативних дій співробітники СБУ зібрали дані на кожного колаборанта, задокументували злочинну діяльність та встановили місця їхнього перебування та маршрути переміщення.

СБУ опублікувала списки керівників окупаційного "МВС":

Селіванов О.С. - Заступник начальника «обласного» управління;

Кошель О.В. – начальник Мелітопольського міжрайонного управління;

Дивак В.В. – начальник Кам'янка-Дніпровського райвідділу;

Ракитянський С.А. - Перший заступник Бердянського міськвідділу;

Орлов В.В. – начальник відділу карного розшуку Мелітопольського міжрайонного управління;

Аліпов О.Є. – заступник начальника Токмацького райвідділу;

Шопов С.П. – начальник «народної міліції» у тимчасово окупованому селищі Велика Білозерка Василівського району;

Мітленко Ю.В. - начальник паспортного столу Токмацького міжрайонного відділу;

Міхєєв В.В. – начальник "Міжрайонного управління МВС Запорізької області у Мелітополі".

Наразі тривають комплексні заходи щодо притягнення кожного зрадника та колаборанта до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, СБУ задокументувала злочинну діяльність осіб, причетних до незаконного вивезення 650 тисяч тонн українського зерна вартістю понад 200 мільйонів доларів із окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.