СБУ оголосила про підозру колишньому "коменданту" Балаклії, який катував мешканців міста

Служба безпеки України встановила, що військовий комендант Калінінградського гарнізону ЗС РФ із позивним "Граніт" катував місцевих жителів Балаклії під час окупації.

Про це 13 травня повідомила пресслужба СБУ.

На початку повномасштабного вторгнення окупант увійшов до складу угруповань на східному фронті. СБУ підтвердила, що він причетний до масових репресій проти мирних жителів під час окупації частини Харківщини.

Слідство встановило, що у березні минулого року окупант приїхав до захопленої на той час Балаклії, де займався координацією спільних дій російських військових та бойовиків "Л/ДНР".

Коли бойовики призначили його комендантом", він організовував незаконні затримання місцевих жителів. Він наказував звозити мешканців до катівні, яку облаштували у захопленій будівлі райвідділу поліції.

"Там людей піддавали жорстоким тортурам, а також тривалий час тримали без їжі та води. Деякі з потерпілих й досі вважаються зниклими безвісті. Задокументовано, що "Граніт" особисто допитував незаконно ув’язнених, застосовуючи до них психологічне та фізичне насильство, погрожував вбивством, а також примусовою депортацією їхніх родичів до РФ", — йдеться в повідомленні.

Під час звільнення міста окупаційний "комендант" втік до рф, де переховується від правосуддя.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.

Раніше повідомлялося, що СБУ у результаті слідчих дій встановила особи трьох окупантів, які вчинили групове зґвалтування молодої жінки під час захоплення частини Харківщини. Зловмисники входять до складу 99-го артилерійського полку ЗС РФ.