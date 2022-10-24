СБУ опублікувала докази співпраці президента "Мотор Січ" з РФ (ВІДЕО)

Служба безпеки України опублікувала аудіозаписи телефонних розмов президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, які підтверджують його співробітництво з країною-агресором РФ.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що навіть після повномасштабного вторгнення агресора посадовець, який раніше неодноразово обирався народним депутатом від "Партії Регіонів", продовжував постачати двигуни та інші запчастини до російських ударних вертольотів.

Тим самим Богуслаєв фактично підтримував ворога та допомагав йому обстрілювати українські міста і села.

При цьому він виправдовував напад Росії і висловлював надію, що Путін не зупинить наступ своїх військ, розмірковував про "нацистів" в Україні тощо.

"Служба безпеки робитиме усе, аби встановити інших осіб, причетних до незаконної діяльності, та притягнути їх до відповідальності. Очищення України від зрадників та колаборантів триває", - підкресли у відомстві.

Нагадаємо, співробітники СБУ затримали президента компанії "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва в рамках кримінального провадження щодо незаконного постачання товарів військового призначення для російської штурмової авіації.

В'ячеславу Богуслаєву 83 роки, він президент АТ "Мотор Січ", генеральний конструктор із створення та модернізації вертолітної техніки. Був депутатом 5-го, 6-го, 7-го та 8-го скликань Верховної Ради (тричі – від "Партії регіонів").