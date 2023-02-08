СБУ "по гарячих слідах" затримала коригувальника нещодавних ракетних ударів по Харкову

Співробітники контррозвідки СБУ затримали російського агента, який причетний до ракетних обстрілів Харкова 05 лютого 2023 року. Внаслідок ворожих «прильотів» загинули мирні мешканці та зруйновано цивільну інфраструктуру міста.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, коригувальником виявився місцевий мешканець, який співпрацював з російською військовою розвідкою.

Зрадник приховано фіксував місця дислокації військовослужбовців ЗСУ, блокпостів та об’єктів критичної інфраструктури на території Харківського регіону і передавав їх представникам ворога.

Рашисти використовували вказані локації як потенційні цілі для ракетних атак. При чому після «прильотів» вони ставили цьому ж агенту завдання зафіксувати і передати їм результати влучань.

"Співробітники СБУ задокументували факти розвідувально-підривної діяльності ворожого агента, його причетність до нещодавніх ракетних атак на житловий будинок та вищий навчальний заклад Харкова, а також встановили його російських кураторів", - зазначають правоохоронці.

Як зʼясувало слідство, ворожий агент вів комунікацію з куратором через електронні канали зв’язку із суворим дотриманням всіх заходів конспірації. На «завдання» зрадник вирушав без мобільних телефонів, намагаючись, як він думав, уникнути відстеження. Проте, це не стало на заваді для його виявлення контррозвідниками СБУ.

Співробітники спецслужби затримали агента РФ безпосередньо під час виконання чергового завдання ворога – збору інформації про результати ракетного обстрілу одного з вищих навчальних закладів міста.

"На підставі отриманих доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, 5 лютого, російські окупаційні війська зранку завдали ракетного удару по Київському району Харкова. Тоді одна з ракет влучила у п'ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу та завдала серйозні руйнування.

Раніше СБУ у ході слідчо-оперативних дій зібрала беззаперечні докази вини ще двох агентів РФ, які збирали розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах Донецької області.