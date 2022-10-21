СБУ попередила про нову хвилю шахрайських розсилок

Шахраї від імені Служби безпеки України запустили фішингові розсилки електронних листів. СБУ закликає не відкривати і не скачувати програми, які містять такі листи.

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Про це 21 жовтня повідомила пресслужба СБУ.

"На перший погляд вони здаються правдоподібними, однак викладені у цих листах дані свідчать про їхню фейковість", — зазначили в спецслужбі.

Відомо, що шахраї від імені Ситуаційного центру Департаменту кібербезпеки СБУ пропонують завантажити нібито "нещодавно розроблену спеціалізовану програму для посилення кіберзахисту та знищення вірусів".

В СБУ наголошують, що наразі Ситуаційний центр не здійснює жодних розсилок щодо будь-якого програмного забезпечення.

Користувачам важливо звертати увагу на домен сайту. У СБУ він — ssu.gov.ua, зловмисники ж пропонують завантажити програми з іншого сайту.

"Департамент кібербезпеки СБУ застерігає: ніколи не переходьте за посиланнями та не відкривайте файли від невідомих абонентів на пошті, в месенджерах чи в смс, на сумнівних сайтах", - підкреслили в спецслужбі.

Але якщо таке сталося – потрібно перевстановити операційну систему комп'ютера та повідомте про це СБУ за телефоном: 0 800 501 482 та на електронну пошту: [email protected].

Раніше стало відомо про схему, за якою зловмисники в інтернеті привласнюють гроші під виглядом надання виплат українцям, які постраждали від війни. Крім того, шахраї створили черговий сайт, через який виманюють у користувачів логін та пароль входу до Приват24.

Джерело фото: ua.depositphotos.com