СБУ повідомила про нову підозру Шарію, який працює на російську пропаганду з Іспанії (ВІДЕО)

Служба безпеки викрила нові факти інформаційно-підривної діяльності прокремлівського блогера Анатолія Шарія, які він виконував за завданням російських спецслужб.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Встановлено, що пропагандист брав участь у підготовці і поширенні постановочних відеороликів, де рашисти допитують українських полонених.

"Зокрема, Шарій особисто підказував ФСБ як правильно знімати допит і які запитання ставити військовополоненим. А вже після зйомок монтував відео, вирізаючи із нього "невигідні" для РФ моменти. "Змонтовані" сюжети РФ потім використовувала для штучної дискредитації військово-політичного керівництва України, у тому числі на міжнародній арені", - зазначили в СБУ.

За даними слідства, Шарій був залучений до негласної співпраці кадровим співробітником 5-ї служби ФСБ Косенком М.Ю.

Комунікувати з російськими спецслужбами блогеру допомагав спільник у тимчасово окупованому Севастополі.Ним виявився ексочільник Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Антон Шевцов, який на початку цього року вже отримав підозру у державній зраді.

"Задокументовано, що саме від нього Шарій отримав відео з допитів двох полонених військових ЗСУ. Після "монтажу" файлів їх "погодили" з представником спецслужби РФ. Потім Шарій "доповнив" деструктивний сюжет власними коментарями, виклав на своїх інтернет-платформах та відзвітував своїм кураторам, надіславши посилання на публікації", - підкреслили в СБУ.

Крім того, сам Шарій у розмовах зі спільником визнає, що, незважаючи на монтаж, приховати поганий стан полонених не вдавалося. А родичі українських захисників, які відгукувалися на опубліковані у соцмережах відео, просили не знімати і не мучити їхніх рідних.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Шарію про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб)", - повідомили в СБУ.

Там додали, що обидва фігуранти переховуються від правосуддя, а СБУ здійснює комплексні заходи для притягнення обох зловмисників до відповідальності за злочини проти державної безпеки України. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, в лютому 2021 року СБУ повідомила про підозру Шарію за ч 1. ст. 111 (державна зрада) і ч. 1. ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Також Верховний суд 6 вересня 2022 року остаточно заборонив "Партію Шарія".