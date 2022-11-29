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СБУ повідомила про підозру 19 бойовикам, яких затримали під час звільнення Харківщини
Служба безпеки повідомила про підозру 19 бойовикам терористичних організацій "Л/ДНР", яких взяли в полон під час контрнаступу Сил оборони та звільнення Харківської області.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зазначається, що серед затриманих колишні в’язні, які свого часу відбували терміни покарання за кримінальні злочини, у тому числі вбивства. Після ув’язнення вони залишились у тимчасово окупованих районах Донецької і Луганської областей.
"Проте за декілька днів до повномасштабного вторгнення "відгукнулися" на заклики терористів Пушиліна і Пасічника щодо проведення "всеобщей мобилизации" на території квазіреспублік. Для цього вони добровільно прийшли до місцевих "військкоматів" і "призвалися" до лав окупаційних угруповань у складі Південного військового округу РФ", – йдеться у повідомленні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За інформацією СБУ, затримані разом з російськими загарбниками воювали проти українських військ на Донецькому та Луганському напрямках. Серед іншого – вони облаштовували бойові позиції та фортифікаційні споруди агресора. Згодом їх перекинули на Харківщину.
Наразі затриманим повідомлено про підозру за:
- ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
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ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);
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ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності непередбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки встановила місцезнаходження і затримала зловмисника, який "наводив" російські ракети на військові та стратегічно важливі об’єкти на Харківщині.