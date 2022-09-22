СБУ повідомила про підозру блогеру за поширення російської пропаганди

Служба безпекиУкраїни повідомила про підозру столичному блогеру, який знімав для російських ЗМІ провокативні стріми з дискредитацією ЗСУ.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що СБУ задокументувала у Києві інформаційно-підривну діяльність одного з відомих блогерів, який поширював російську пропаганду.

Зловмисник займався дискредитацією військовослужбовців ЗСУ та співробітників правоохоронних органів. Для цього він знімав провокативні відео під час руху військових колон або автотранспорту українських захисників на території столичного регіону.

У своїх стрімах він ображав наших оборонців, а також намагався фіксувати їх обличчя та номерні знаки автомобілів.

Відзняті "сюжети" викладав на власній інтернет-платформі та розповсюджував через соцмережі.

Встановлено, що деструктивний контент широко використовували кремлівські пропагандисти для підготовки замовних ефірів та фейкових "новин" щодо суспільно-політичної ситуації в Україні.

Таке провокативне відео представники спецслужб РФ використали для "розгону" дезінформації про громадянську позицію і патріотичні настрої жителів Київщини.

Крім того, блогер публічно ображав українських волонтерів і вимагав з них гроші за оприлюднення публікацій на підтримку Сил оборони.

У ході слідчих дій за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили комп’ютерну техніку і мобільний телефон, з яких він адміністрував свої інтернет-ресурси, поширюючи ворожу пропаганду.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 435-1 (образа честі і гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, у Києві викрили агентів ФСБ, які передавали координати столичних ТЕЦ для зриву опалювального сезону

Хто затриманий – не повідомляється. Але судячи з логотипу "ДТП Kiev UA" на опублікованих СБУ фото, затриманий - засновник зазначеного ресурсу Влад Антонов.